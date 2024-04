Andata in archivio da due settimane la diciassettesima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata alla sua quotidianità dedicandosi a nuovi progetti lavorativi e a ricostruire il suo rapporto con Mirko Brunetti, che prosegue a gonfie vele.

Intervistata dal Corriere del Mezzogiorno, la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini ha spiegato com’è cambiata la sua vita e dell’affetto che le stanno dimostrando le persone: “Sono cambiate tante cose. Ora le persone per strada mi fermano, dicono di stimarmi. Ma la stima delle persone nei miei confronti non deriva solo dalla mia storia con Mirko. Certo, alcune mi confidano che, seguendoci, hanno trovato lo spunto per recuperare il loro matrimonio. Altri, invece, mi dicono che ho trasmesso loro la forza di troncare una relazione tossica. Ne sono fiera, felice”.

Proprio parlando del fidanzato, Perla ha confermato l’intenzione di sposarlo, ma non subito: “Sicuramente l’intenzione è quella. Ma, per il momento, io sono tornata ad Angri e lui nella sua città, Rieti. Dove vivremo dopo il matrimonio? Mirko preferirebbe Roma. Io ancora di devo pensare”.

Perla e Mirko hanno avuto modo di ritrovarsi nella Casa del Grande Fratello, ma dopo Temptation Island avevano intrapreso altre relazioni, rispettivamente con Igor Zeetti e Greta Rossetti. Per quanto riguarda il rapporto con l’ex tentatore, la Vatiero ha spiegato che si tratta di un capitolo chiuso: “Con Igor è un capitolo chiuso. Rimane solo un rispetto reciproco. Un buongiorno e un buonasera”.