Quella tra Stefano Miele e Sergio D’Ottavi sembrava un’amicizia sui cui il pubblico avrebbe scommesso che sarebbe proseguita anche fuori dalla Casa del Grande Fratello, insieme alla terza componente del trio, ovvero Beatrice Luzzi. A svelare, con un pizzico di rammarico, che le cose non sono andate esattamente così è stato proprio lo stilista nel corso di una diretta su Instagram.

L’ex gieffino, chiacchierando con i suoi follower della sua vita fuori dalla Casa e del suo rapporto oggi con le persone conosciute durante il reality, ha svelato che si sente infatti ancora con Beatrice Luzzi, e anche che con l’attrice ha già preparato un programma speciale per una reunion nei prossimi giorni, quando la Luzzi sarà a Milano. Miele ha raccontato che non vede l’ora di passare di nuovo un po’ di tempo insieme all’amica, e soprattutto di portarla a divertirsi e scatenarsi in giro per i suoi locali preferiti: "Non vedo l’ora, voglio ballare due o tre ore con lei senza fermarmi". Proprio durante la stessa diretta social, sentendo parlare della riunione del duo, il pensiero e la curiosità di molti fan si è concentrato sul terzo membro del trio, ovvero, Sergio D’Ottavi: “Che fino ha fatto?”, hanno chiesto insistentemente diversi follower a Stefano, e la risposta e soprattutto l’espressione dell’ex gieffino hanno tradito una certa amarezza: “Non lo so, è sparito. Lì con… (Greta Rossetti?). Non so che dirvi sinceramente. Non risponde e si sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso".

Secondo alcuni utenti, dietro il distacco di Sergio ci sarebbero alcune parole pronunciate da Stefano poco dopo la finale del Grande Fratello, quando entrambi si trovavano nello stesso van diretti in albergo. “Avete capito ragazzi? Se avessi fatto la coppia, lui sarebbe andato a Casa. La ship…”, ha detto Miele riferendosi alla storia tra D’Ottavi e Greta Rossetti. Insomma, una sottile frecciatina che il surfista laziale non avrebbe affatto gradito.