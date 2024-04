Nonostante la diciassettesima edizione del Grande Fratello sia andata in archivio, negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche e i gossip che hanno visto protagonisti alcuni ex concorrenti.

Due giorni fa, Federico Massaro ha rivelato che Greta Rossetti non risponde ai suoi messaggi. Stesso discorso anche per il fidanzato Sergio Rossetti che, stando a quanto raccontato dal suo (ex?) amico Stefano Miele “è sparito”: “Bea adesso sta facendo un weekend con la sua famiglia e venerdì staremo insieme. Non vedo l’ora. Voglio ballare con lei senza fermarmi. Sergio? Non lo so, lui è sparito, non so cosa dirvi di Sergio, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano, tra le sue Instagram stories, ha rivelato che una ex concorrente sia stata allontanata: “Dopo la fine del Grande Fratello, con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte da altri gieffini perché la presenza era un po’ scomoda. Poverina, prima stava sempre in mezzo”.

Nelle ultime ore, gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un like di Anita Olivieri ad un post condiviso su X (ex Twitter) contro Beatrice Luzzi. “Meno male che la pagliaccia vuole stare fuori da queste dinamiche, tanto da andare a mettere like ai gossippari sottomarca”, ha scritto l’utente in questione. Insomma, come ogni post Grande Fratello che si rispetti, non mancano di certo le polemiche.

Le parole di Anita Olivieri sul rapporto con Beatrice Luzzi

“Penso che fuori dalla Casa sia tutto molto più ‘fattibile’. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse. […] Alla fin fine siamo state due figure forti del programma. Nel bene e nel male ci siamo sempre messe in gioco. E questo ha portato a essere più esposte. Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia”.