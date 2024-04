Perla Vatiero e Greta Rossetti, prima rivali in amore, entrate nella Casa del Grande Fratello, per alimentare la dinamica del triangolo amoroso post Temptation Island con Mirko Brunetti, hanno concluso la loro avventura nel loft di Cinecittà da grandi amiche. Circostanza, quest’ultima, che sembra non andare proprio a genio al ristoratore rietino, o almeno è ciò che in molti ipotizzano dopo alcuni retroscena svelati da Deianira Marzano.

La nota esperta di gossip, alcuni giorni fa, ha rivelato: “Pare che un ex gieffino voglia mettere un punto all’amicizia tra la sua fidanzata e un altro/a concorrente”. Secondo la maggioranza degli utenti, l’ex gieffino in questione sarebbe Mirko Brunetti, la fidanzata Perla Vatiero e l’altro concorrente Greta Rossetti. Del resto, il ristoratore rietino non ha mai fatto mistero di non gradire particolarmente l’amicizia tra le sue due ex, e pare che i rapporti tra Brunetti e la Rossetti siano tutt’altro che idilliaci.

Ma non è tutto. Perché sempre Deianira Marzano ha aggiunto un ulteriore tassello a questa storia: “Una coppia discussa e amata avrebbe deciso di allontanare l’ex di lui. Alla faccia della grande amicizia tanto professata…”.

Il tatuaggio di coppia di Greta e Mirko

“Non lo so, in quel momento quelle parole ‘I tuoi occhi la mia cura’ avevano un significato – ha raccontato la Rossetti a Verissimo -. Non è in tatuaggio d’amore o un nome, non so se lo cancellerò, lo vedrò con il tempo”.

Durante una diretta su Instagram, Perla ha invece svelato che presto Mirko rimuoverà il tatuaggio: “Mirko toglierà il tatuaggio? Si, raga, a momenti lo toglierà”.