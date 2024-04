Questa sera, lunedì 8 aprile, debutterà su Canale 5 la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, e per la prima volta alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex parlamentare ha spiegato le ragioni per cui i vertici Mediaset hanno pensato a lei come successore di Ilary Blasi.

“Sono entusiasta, non me lo sarei mai aspettato. Per me è un dono, ma sono consapevole della difficoltà. La notte quando comincio a pensare ad alcune idee per L’Isola’ resto sveglia, ma poi mi distraggo, conto le pecore e mi addormento.

Come mai adesso hanno scelto me per condurre? Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni. All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata.

Sono già al lavoro da tempo, sto parlando con i naufraghi, faccio riunioni con gli autori. Voglio far capire a chi guarderà che io so tutto. Mi piacerebbe usare L’Isola per parlare delle storie dei naufraghi, che sono tutte molto interessanti”.

Al fianco di Vladimir Luxuria, nelle vesti di opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli (che ha svolto lo stesso ruolo anche durante la sesta e settima edizione del Grande Fratello Vip) e il giornalista del TG5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, sarà Elenoire Casalegno.