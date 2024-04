Domani, lunedì 8 aprile, debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria.

Sono diciannove i naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Oltre ai tredici resi già noti sulla copertina del settimanale Chi, nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri sei. Uno è l’attore siciliano Francesco Benigno che, però, tramite i suoi account social, ha rivelato che sbarcherà a Cayo Cochinos nel corso della seconda puntata. Gli altri cinque fanno parte della cosiddetta categoria “nip”, anche se alcuni di loro sono già conosciuti al grande pubblico.

Si tratta di tre donne e due uomini: il pescivendolo e conduttore di Food Network Peppe Di Napoli; il modello visto nel reality Summer Job Pietro Fanelli; la modella vista nel reality Ex On The Beach Italia Khady Gueye; la contessina Alvina Verecondi Scortecci e Tonia Romano.

Isola dei Famosi, il cast completo

Alvina Vereconi Scortecci (contessa)

Aras Senol (attore di Terra Amara)

Artur Dainese (modello, ex single di Temptation Island)

Edoardo Franco (vincitore di MasterChef Italia)

Edoardo Stoppa (ex inviato di Striscia la Notizia)

Francesca Bergesio (Miss Italia 2023)

Francesco Benigno (attore)

Greta Zuccarello (ballerina di Ciao Darwin)

Joe Bastianich (ex giudice di MasterChef Italia)

Khady Gueye (modella, ex protagonista di Ex On The Beach Italia)

Luce Caponegro (ex attrice a luci rosse)

Maité Yanes (attrice)

Marina Suma (attrice)

Matilde Brandi (ballerina e showgirl)

Peppe Di Napoli (conduttore e pescivendolo)

Pietro Fanelli (modello, ex protagonista di Summer Job)

Samuel Peron (ballerino)

Tonia Romano

Valentina Vezzali (ex schermitrice)