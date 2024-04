Alfonso Signorini ha compiuto 60 anni, e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “Festeggerò con sessanta amici che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita, farò un pranzo della domenica nella vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei. Questo sarà il primo compleanno senza Berlusconi. Gli assenti giustificati sono due: lui e Maria De Filippi, che registra pure la domenica mattina”.

Alla sua festa ci sarà anche Paolo Garimberti, suo storico compagno con il quale ha attraversato una crisi nel 2022: “Visto che nella precedente intervista che abbiamo fatto io e lei (si rivolge al giornalista del Corriere della Sera, ndr) Paolo l’ho lasciato, ora vorrei rimediare. Ci siamo ritrovati. E ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme”.

IL conduttore del Grande Fratello ha poi raccontato qual è stato il suo periodo più complicato, ovvero quando ha deciso di lasciare Mondadori. All’epoca la direttrice era Silvana Giacobini e lui faceva l’inviato.

“Andandomene l’ho delusa, mi voleva bene come un figlio. Ma mi ero un po’ montato la testa. Mi trasferii a Roma, dove le cose non andarono come avevo sperato. Mi ritrovai solo con il mio bassotto Scoop e il telefono che non squillava più. Mi salvò Roberto D’Agostino, che organizzò una cena con Carlo Rossella, ai tempi direttore di Panorama, e così rientrai in Mondadori”.