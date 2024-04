Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’unica coppia “superstite” della passata edizione di Uomini e Donne. I due non compaiono insieme sui social da oltre un mese, e nelle ultime ore sono arrivate ulteriori conferme circa la rottura tra i due ex volti del dating show di Maria De Filippi.

Amedeo Venza, infatti, ha condiviso su Instagram una segnalazione che gli è arrivata da una sua follower: “Lavinia e Alessio il 4 aprile avrebbero dovuto dare un anno di fidanzamento, ma a quanto pare si sono lasciati. In più, lui la domenica di Pasqua era senza di lei in un locale a Caserta”. Lo stesso esperto di gossip ha commentato la segnalazione: “Vabbè è chiaro a tutti ormai. Non capisco solo perché non dirlo… Sbaglio o questa coppia è nata sotto i riflettori. Ricordo che pubblicavano video e post h24 e adesso? Silenzio stampa”.

Già lo scorso marzo accennammo ad una presunta crisi tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Nelle ultime settimane, però, le voci di una presunta rottura si sono fatte sempre più insistenti. Entrambi, ormai da diverso tempo, hanno smesso di pubblicare foto di coppia. Indizi che hanno sollevato dubbi in merito alla fine della relazione che, a questo punto, sembra trovare conferma.