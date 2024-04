Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Non hanno solo parlato della pace dopo il litigio nella scuola di Amici, dei sogni e dell’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, ma anche di amicizia e amore. Al riguardo, Nicholas è parso in imbarazzo, mentre Giovanni ha dichiarato di essere entrato nella scuola fidanzato e di esserne uscito da single.

Nicholas si è augurato di trovare presto la persona giusta: “L’amore è certamente un bel sentimento, ma che ancora non ho affrontato, almeno dentro la scuola. Però spero presto di trovare… di trovare un qualcosa che mi faccia battere il cuore oltre alla danza. Per il momento ho trovato un sacco di amici e questo di sicuro è positivo e importante. Per ora quel tipo di sentimento è in stand by”.

Giovanni ha subito preso la parola per fare una battuta: “E poi hai me! […] Per quanto riguarda me è complicato, ci sarebbe da aprire un capitolo. Io sono entrato nella scuola che ero fidanzato, era una cosa in corso d’opera. Poi per problemi di vario genere adesso mi trovo da solo. Però più che altro in questo momento non è una mia priorità perché sono concentrato sul ballo e sul lavoro. Penso a fare più cose possibili e vendermi al meglio. ora inizia il periodo più difficile. Perché nella scuola qualsiasi cosa accada sei protetto, sei lì esposto al pubblico, ma devi studiare e seguire un percorso. Quando esci invece comincia la parte difficile. Non è finito nulla, anzi inizia tutto. Adesso devo fare vedere chi sono”.