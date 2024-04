Com’era già noto dalle anticipazioni, ieri sera, durante la terza puntata del Serale di Amici 23, è scoppiata un’accesissima lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. A mandare su tutte le furie la prima è stato il guanto di sfida che la seconda ha lanciato a Mida: “Già la scorsa settimana ti hanno annullato un guanto di sfida, e a quanto pare non hai ascoltato la giuria. Non hai capito le motivazioni. Non è che se cambi pezzo, ma arrivi con gli stessi presupposti la cosa cambia”. La Pettinelli ha prontamente replicato: “Eh certo che non lo volete accettare. Perché il tuo allievo non sa cantare!”.

A quel punto la Cuccarini è sbottata: “Guarda bene, io non ti permetto di dire queste cose. E tu adesso stai zitta un attimo. Tu butti le cose in caciara. Così a casa non capiscono nulla. Hai scritto una lettera e mandato un guanto di sfida. Quindi adesso parlo io e taci. Chiamiamo le cose con il loro nome, questo è un guanto per l’intonazione. Proprio tu che due settimane fa hai fatto entrare al serale un tuo alunno dicendo che era stonato come una campana, ma che ti emozionava. Allora cosa dici?!”.

Anna, però, ha continuato ad accusare Mida di usare l’autotune per mascherare le sue stonature: “Eddai Lorella, lui non sa cantare. Lui usa l’autotune per aiutarsi con l’intonazione. Hai finito di parlare? Voglio dire la mia! Perché non canta allora?!”.

A far perdere definitivamente le staffe a Lorella è stata una provocazione da parte della Pettinelli: “Fallo cantare in playback a questo punto, tanto è uguale”. Dopo questa provocazione, Lorella è andata su tutte le furie: “Non ti permettere. Smettila di parlare male degli altri allievi per mettere in risalto i tuoi. Stai parlando male e dici cose che non sono vere. Non ti devi più permettere. Lui e canta e benissimo. No, non puoi permetterti. Non è vero nulla che canta male e lo sai. Tu continui a fare questo per mettere in luce i tuoi cantanti”.