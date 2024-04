Non passa giorno in cui non si parli della ormai conclamata crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez. Da quando il rapper è partito per Miami insieme ai figli Leone e Vittoria (con loro anche i genitori di lui Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana), l’imprenditrice digitale è letteralmente sparita dai social.

Gli (ex) Ferragnez hanno trascorso le festività pasquali separati. Chiara è andata a Dubai con i bambini, la sorella Valentina e il fidanzato Matteo Napoletano e la mamma Marina Di Guardo, mentre il rapper ha dato il cambio all’ormai ex moglie subito dopo Pasquetta, partendo per la Florida con i figli.

Stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, la Ferragni sarebbe sparita dai social perché non sta passando un bel momento, motivo per cui ha deciso di trincerarsi dietro al silenzio: “Sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa”.