Spuntano nuovi retroscena in merito alla presunta rissa che si sarebbe verificata tra due ex inquilini durante il party per celebrare la fine del Grande Fratello.

In un primo momento si era mormorato che i due protagonisti della lite fossero stati Alessio Falsone e Federico Massaro, notizia poi smentita dai diretti interessati. In seguito, è invece emerso che una discussione, anche piuttosto accesa, si sarebbe verificata tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi. La segnalazione era arrivata a Very Inutil People da un’amica di una persona presente alla festa (lavorava per il catering), che ha fornito anche delle prove (non pubblicate): “Ieri una mia amica era presente alla festa di fine GF perché faceva parte del catering. Mi ha raccontato che c’è stato un battibecco a fine serata tra Sergio e Mirko a causa di un equivoco che causato molto nervosismo. Mirko è andato muso a muso da Sergio, che invece da signore è rimasto calmo e al suo posto per poi allontanarsi… La gente si è messa in mezzo a dividerli, soprattutto Maddaloni e Paolo… Addirittura Mirko ha iniziato a dire parole poco carine a Greta”.

Ieri, rispondendo alle curiosità dei follower, Federico Massaro è tornato nuovamente sulla questione: “Allora, io vi dico solo questo, perché non voglio mettermi nei ca**i, e se mi volete bene, non volete che io mi metta nei ca**i, quindi… Io con Alessio non ho mai litigato alla festa, questo ve lo posso dire, ve lo può dire anche lui. Per quanto riguarda i ca**i degli altri, sono ca**i degli altri, quindi non parlo se loro non parlano perché mi sembra poco rispettoso. Se loro vogliono nascondere quello che è successo, allora non è successo niente, però io non ho litigato. Non so chi abbia messo in giro voci che io avevo litigato con Alessio, è una cag*ta perché io non ho mai litigato con Alessio, anzi andiamo anche d’accordo”.