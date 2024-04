La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata ormai in archivio già da alcune settimane con il trionfo di Perla Vatiero. Tutti gli ex inquilini sono ritornati alla loro quotidianità, e per molti l’avventura nella Casa di Cinecittà ha determinato inevitabilmente dei cambiamenti, soprattutto in termini di visibilità e popolarità.

Lo scorso marzo, Anita Olivieri si era detta “preoccupata” per la popolarità dopo il GF, raccontando alcune sue abitudini come, ad esempio, andare a fare la spesa in pigiama e andare al cinema o cena fuori da sola.

“Pensare che le persone mi possano rompere mi pesa – aveva detto l’ex gieffina -. Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente. E quindi penso di dovermi preoccupare. Anche solo con un pensiero, capisci? Ma mi dà fastidio, mi turba. Questo perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema o andare a cena da sola e mi pesa pensare che mi possano rompere! Tantissimo”.

La stessa Anita, rispondendo alle curiosità dei follower, aveva detto che gli piacerebbe fare tv d’intrattenimento, mentre Giuseppe Garibaldi ha il sogno di condurre Striscia la Notizia. Tuttavia, almeno per il momento, lo scenario per gran parte degli ex inquilini della Casa più spiata d’Italia è totalmente differente.

L’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che tutti gli ex gieffini “sono alla ricerca disperata di serate/eventi dove essere invitati a suon di gettoni!”. Lo stesso Venza, nei giorni scorsi, aveva svelato che Paolo Masella, Letizia Petris e Giselda Torresan (quest’ultima lo ha anche confermato) si erano proposti per partecipare a L’Isola dei Famosi ma, almeno per il momento, con scarsi risultati.