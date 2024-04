In queste prime settimane post Grande Fratello, Anita Olivieri è particolarmente attiva sui social, dove spesso interagisce con i suoi follower. Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha condiviso sui Instagram una storia in cui mostra un uovo di Pasqua della Melegatti con la seguente didascalia: “Comunque nessuno parla dell’uomo di Pasqua che gli ho regalato io”, riferendosi al regalo fatto al fidanzato Alessio Falsone. Nulla di strano, se non fosse che Anita ha anche aggiunto la scritta “Otto verticale” con la quale, presumibilmente, allude a Simona Tagli, sua ex coinquilina nella Casa di Cinecittà.

Tra Anita e Simona i rapporti non sono mai stati idilliaci, e la 26enne romana e il fidanzato hanno spesso ironizzato sulla carriera della Tagli quando faceva il Cruciverbone, chiamandola in più occasioni proprio “otto verticale”. Insomma, si tratterebbe di una frecciatina in piena regola che, però, non è passata inosservata, e che ha provocato la reazione di Simona: “Wow, l’uovo di Pasqua con l’otto verticale è stata un’idea geniale! Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all’ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità”.