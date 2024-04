Il Grande Fratello è andato in archivio solo alcune settimane fa, ma a Cologno Monzese, ai piani alti di Mediaset, sono già al lavoro in vista della prossima edizione in partenza a settembre 2024.

A rivelarlo è l’account X (ex Twitter) Agent Beast, sempre beninformato su ciò che accade dietro le quinte del reality show. Una delle novità riguarderebbe il conduttore, di cui, nonostante le smentite, si starebbe valutando la posizione: “Si stanno valutando delle modifiche. Tra i punti emersi, la posizione di Alfonso Signorini è stato il primo aspetto affrontato, nonostante le smentite. La decisione verrà comunicata tempestivamente nelle prossime settimane”. Ma non è tutto, perché secondo Agent Beast Ilary Blasi si sarebbe proposta per la conduzione: “Ilary Blasi si è autoproposta direttamente a Pier Silvio sia per la conduzione del Grande Fratello sia per una nuova opportunità televisiva, nonostante le smentite. Non manca molto alla decisione finale”.

L’ex moglie di Francesco Totti, che quest’anno ha dovuto cedere il testimone della conduzione de L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria, ha già condotto il Grande Fratello nella versione vip dal 2016 al 2018, quindi, se si verificasse, si tratterebbe di un ritorno.

Nel frattempo, a partire dalla prossima edizione, la Casa (che è già stata smantellata) lascerà definitivamente la storica location di Cinecittà per trasferirsi ai Lumina Studios, situati nella cornice naturale del Parco di Veio, nella zona nord di Roma.