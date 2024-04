Andata in archivio la diciassettesima edizione del Grande Fratello, in questi giorni la Casa di Cinecittà è stata di fatto smantellata. Lo staff ha già provveduto a rimuovere telecamere, microfoni, lavandini, sedie, complementi d’arredi, l’attrezzatura sportiva, gli utensili da cucina e la biancheria. Molto presto verranno anche rimossi i divani, i sanitari e saranno smontate le porte e svuotata la piscina.

Dal prossimo anno si cambierà infatti location. Stando a quanto rivelato da TvBlog, la Casa, insieme allo studio si trasferiranno ai Lumina Studios: “Una novità certa di cui vi possiamo dare una anticipazione è che dopo 24 anni la mitica casa dalla porta rossa per la prossima edizione lascerà Cinecittà per trasferirsi insieme allo studio (che lascia la Voxon) nei verdeggianti Lumina Studios situati nella cornice naturale del Parco di Veio, zona Roma Nord in Via Macherio. Un bel cambio questo che darà nuova aria e una nuova immagine alla casa più spiata d’Italia”.

Il Grande Fratello andrà regolarmente in onda con una nuova edizione a partire dal prossimo settembre, e al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini.