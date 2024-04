Arrivano conferme sul ritorno nel palinsesto televisivo targato Mediaset de La Talpa. Secondo le anticipazioni fornite da DavideMaggio.it, il progetto prevede un ritorno con una novità importante: non ci sarà lo studio. Ma non solo. Per la prima volta, infatti, si potrebbe girare interamente in Italia.

Tutte le novità sul ritorno in tv de La Talpa

“Ebbene sì, 20 anni dopo il debutto, avvenuto nel 2004 su Rai2, La Talpa subirebbe un netto restyling abbracciando in toto il genere factual – si legge su DavideMaggio.it -. Un modo per tagliare i costi e differenziarsi dagli altri reality Mediaset che va a riprendere il format originale che non prevede diretta. Vero è che, dopo 16 anni d’attesa, avremmo voluto per La Talpa un ritorno in grande stile con i sacri crismi e lo studio, che a noi italiani piace tanto e che aveva connotato il programma nelle sue prime 3 edizioni. Sulla carta l’appeal per una nuova edizione del format, portato al successo da Paola Perego, è superiore sia a quello di Grande Fratello che di Isola dei Famosi. Sarà lo stesso per una versione moderna ma low cost?”.

E ancora: “Il progetto vedrà la luce su Canale 5. Le puntate previste al momento sono sei, in onda, nelle intenzioni, tra ottobre e novembre 2024. Nessuna decisione sulla conduzione è stata presa finora. Ci si chiede perché l’erede di Paola Perego non sia proprio Paola Perego. La conduttrice potrebbe garantire continuità tra le due versioni del programma, evitando di disorientare troppo i telespettatori affezionati. Quello tra Talpa e Perego è stato un binomio fortunato che ha permesso al programma di sfiorare i 7 milioni di spettatori (finale prima stagione), grazie a una “connotazione più larga”, e alla conduttrice di toccare il picco più alto della sua carriera in termini di ascolti e consensi della critica. Inoltre, a Mediaset non si vedono chissà quali alternative disponibili ma qualcuno scalpita…

A produrre Fremantle, reduce dalle esperienze con i reality di Mtv e Love Island. Capoprogetto Marco Salvati, che ha lavorato già alle precedenti stagioni”.