Warner Bros. Discovery starebbe pensando di imitare Mediaset? Sulla piattaforma – e in particolare su Real Time – potrebbe arrivare un programma ispirato a Uomini e Donne.

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano: “[…] Nell’attesa, Discovery lancia il suo ‘Uomini e Donne Over’. Il gruppo Warner Bros ha messo nel mirino lo spin off ‘The Golden Bachelor’, trasmesso a settembre 2023 su ABC. Cast di anziani e un uomo single, l’amore in terza età dovrebbe sbarcare su Real Time il prossimo autunno”.

Stando sempre a quanto riferisce Candela, le registrazioni del programma sarebbero previste per la prossima estate. E se si considera che il dating show di Maria De Filippi tiene incollati alla tv circa 3 milioni di telespettatori ogni pomeriggio, perché non intraprendere questa strada?

La7, trattativa in corso con Flavio Insinna

“Estate calda, bollente in arrivo. Un tassello rischia di far saltare il puzzle, l’uscita di un singolo rischia di aprire praterie. Una partita a scacchi, dicevamo. Urbano Cairo prova a blindare i suoi, partendo da Giovanni Floris nel mirino di Nove ma soprattutto corteggia Flavio Insinna - scrive Giuseppe Candela -. Il conduttore romano, dopo l’uscita da L’Eredità, ha condotto su Rai1 speciali di Techetechete e sarà nel cast del nuovo show di Milly Carlucci. Insinna è molto stimato dal direttore Andrea Salerno che vorrebbe puntare su di lui per un game show in onda nel preserale ma sul tavolo avrebbe inserito anche altri spazi. Poche settimane fa, prima del ritorno del Milionario a Mediaset, l’ipotesi era ancora più forte: la storica trasmissione di Canale 5 condotta da Insinna su La7. L’ipotesi è ancora viva ma si cercano soluzioni, format magari già rodati per non ripartire da zero e per regalare a Enrico Mentana un traino più forte. Cairo riuscirà a strappare il sì a Flavio Insinna?”.