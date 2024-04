La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero. La giovane campana ha avuto, a sorpresa, la meglio su Beatrice Luzzi, secondo molti la vera vincitrice, la quale, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già ricevuto importanti proposte lavorative.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha infatti rivelato che Beatrice sarebbe pronta a riprendere in mano la sua carriera da attrice, e più di una produzione televisiva l’avrebbe contattata per averla nel cast. Venza ha poi aggiunto che, almeno fino ad ora, la Luzzi sarebbe l’unica ex gieffina ad aver ricevuto proposte lavorative di un certo livello. A differenza dei suoi ex coinquilini, infatti, sembra che l’attrice abbia suscitato molto interesse e potrebbe presto tornare sul piccolo schermo.

Nel mentre, anche altri ex inquilini stanno pensando ad un futuro in televisione. Sempre Amedeo Venza ha rivelato che Paolo Masella, Letizia Petris e Giselda Torresan si sarebbero proposti per partecipare a L’Isola dei Famosi. La travel blogger veneta ha confermato, e ha svelato che anche un’altra ex gieffina avrebbe ricevuto una proposta lavorativa. Si tratta di Angelica Baraldi, che sarebbe stata contattata da una radio per iniziare una collaborazione.