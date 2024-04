A poco più di una settimana dalla conclusione del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati ospiti di Sophie Codegoni a Casa Chi, e tra i due ex gieffini non sono mancata frecciatine sul look di lui (giacca senza camicia) e sui messaggi in codice di lei per Alessio Falsone.

Azzurra Della Penna ha chiesto a Mirko se gli avesse dato fastidio vedere la sua fidanzata (allora ancora ex fidanzata) corteggiata nella Casa, e il ristoratore rietino ha risposto: “Forse nell’ultimo periodo. Infatti sono rientrato volentieri in gioco, volevo il mio tempo per prepararmi a dichiararmi, però mi sono reso conto che forse non avevo molto tempo”.

Dal canto suo, Perla ha negato qualsiasi interesse per Alessio, ma ha ammesso: “Se mi piace piacere? Vuoi o non vuoi io penso che fa parte dell’essere donna che piace piacere. Poi dipende anche come apprezzi i complimenti degli altri e il modo in cui ti atteggi e approcci all’altra persona. Io però tendo ad avere molto distacco, ma proprio dall’uomo in generale. Non sono una che si apre tanto e resto molto sul mio”.

Poi è arrivata la prima frecciatina da parte di Mirko: “Distacco? Oddio, non è sembrato!”. Ma la Vatiero ha prontamente replicato: “Non penso che sia vero quello che dici. Comunque non ho avuto nessun contatto fisico con quella persona. Non sono una che bacia e abbraccia tutti”.

Le dichiarazioni di Perla Vatiero

“Io non è che sono entrata per riprendermelo perché era o è mio. Però diciamo che sono entrata per fargli rendere conto di chi sono, di ciò che aveva perso, per farmi riconoscere da lui, per fargli rendere conto della persona che ha vicino e del fatto che a Temptation Island le cose erano diverse. Perché dall’estate sono cambiate e sono una donna diversa. Poi è normale, io sapevo che l’amore non era finito e che poteva riaccendersi. Non mi capacitavo del fatto che non avessimo avuto un vero confronto.

Se dopo la popolarità mi piacerebbe lavorare più sola o in coppia? La mia intenzione è quella di lavorare insieme perché siamo una coppia. Lavorare separati potrebbe portare dei problemi. Basta una giacca (si riferisce alle foto di Mirko senza camicia)? Esatto, uno dei tanti problemi che potrebbe portare”.