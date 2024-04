Anita Olivieri, tra le grandi protagoniste della diciassettesima edizione del Grande Fratello, è tra gli ex inquilini quella che di più si confronta e risponde alle curiosità di follower (ed hater). La 26enne romana ha rivelato qual è stato il momento preciso in cui ha capito di essersi presa una cotta per Alessio Falsone.

"Cosa mi piace di Alessio? Che mi ricorda di vivermi il momento senza farmi tremila domande sul domani, cosa che non ero più capace di fare da anni. Ero diventata pesante, maniaca del controllo, non riuscivo più a divertirmi. Vivevo solo di lavoro e responsabilità (in parte lo sono ancora ma lui mi aiuta). Mi ricorda che devo lasciare andare e divertirmi perché ho ancora tempo per sbagliare e rimediare agli errori. Paradossalmente lui è quello più 'giovane' io sono quella più 'rigida' tra i due Ho capito di essere cotta quando a tavola, un pomeriggio, parlò di quando andò in terapia. Raccontò anche di aver avuto uno stile di vita che spesso non sentiva di meritarsi e questo mi colpì tantissimo. Non è facile ammettere certe cose a sé stessi. Mi piace chi si mette in discussione, chi ammette i propri limiti".

Anita Olivieri ha poi parlato della sua lunga avventura nel reality show e di come ha reagito ai detrattori: “Sinceramente io non penso che esistano persone che piacciano al 100%. Questo indipendentemente dal grande fratello. Nessuno è amato da tutti per questo non sono stranita dagli 'haters' ecc. Alla fine non conoscete tutto della mia storia ma non è la prima volta che mi si parli dietro o si inventino storie su di me. Sono abituata all'invidia, e lo dico con la consapevolezza di una ragazza che in 26 anni ha costruito tanto, e si è fatta un tanto. Perché poche cose nella vita ti vengono regalate. Per quanto girino storie veramente allucinanti sul mio ingresso al GF, io so la verità e mi faccio solo grasse risate nel vedere che non si riesca ad accettare la realtà”.