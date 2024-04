Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor, che quest’anno vedrà per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria, andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile.

Il cast uffciale de L'Isola dei Famosi

Su Tv Sorrisi & Canzoni è stato ufficializzato il cast completo formato da sette donne e sei uomini: Luce Caponegro in arte Selen è stata un’icona del cinema hard. Oggi ha un centro estetico; Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista che ha vinto Miss Italia lo scorso anno; Maite Yanes, modella, ballerina e attrice spagnole di origini cubane. Ha recitato in 1994, uno degli ultimi film di Leonardo Pieraccioni; Matilde Brandi, soubrette e ballerina, ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020; Valentina Vezzali, schermitrice e leggenda dello sport italiano. Nel 2009 ha partecipato a Ballando con le Stelle; Marina Suma, attrice napoletana nota per il film Sapore di Mare; Greta Zuccarello, ballerina, ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e Quale; Joe Bastianich, imprenditore nella ristorazione ed ex giudice di Masterchef; Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia nel 2022; Aras Senol, attore turco che ha interpretato Cetin in Terra Amara; Samuel Peron, ballerino e maestro di danza a Ballando con le Stelle per 17 edizioni; Artur Dainese, modello di origini ucraine e armene, è stato finalista di Supervivientes nel 2023; Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia.

I due opinionisti sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l’inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

L'indiscrezione su due ex gieffini

Nel frattempo, Amedeo Venza ha rivelato che due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello avrebbero chiesto di partecipare a L’Isola dei Famosi: “Ci giunge voce che due del GF (dovrebbero essere Paolo Masella e Letizia Petris) avrebbero chiesto di partecipare all’Isola dei Famosi, ma i loro nomi non compaiono nel cast reso noto da diversi giorni. Entreranno in corsa nel programma? Non penso proprio”.