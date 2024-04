Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra. A giudicare da alcune immagini, la showgirl argentina e l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno trascorso il giorno di Pasqua insieme. Il pranzo in trattoria con la figlia Luna Marì ha anche riacceso le speranze di chi auspica in un ritorno di fiamma tra i due.

Come già era accaduto in passato, Belen si è ritirata sulle rive del Lago Maggiore per trascorrere le festività pasquali. L'argentina si è concessa qualche giorno di relax tra Verbania e Intra. Sui social, la showgirl ha condiviso pochi scatti della sua fuga da Milano, ma quelli giusti per capire chi c'era con lei: l'inseparabile amica Patrizia Griffini. Dietro l'obiettivo del cellulare, però, c'erano anche Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì, con i quali ha pranzato in una trattoria di Intra.

Belen e Antonino, il pranzo di Pasqua insieme

A confermarlo ci sono le foto del titolare della locanda, che su Instagram ha pubblicato uno scatto in compagnia di Belen e uno con l’ex vippone, anche se rigorosamente separati. Le immagini sono state pubblicate dall'esperta di gossip Deianira Marzano e in poco tempo hanno fatto il giro del web. "Belen ha passato la Pasqua con Antonino?", ha scritto la blogger stupita dello scoop. Cosa ci sia dietro alla reunion, però, non è chiaro. Mentre qualcuno spera che Belen e Antonino siano ritornati insieme, altri pensano che la Pasqua trascorsa come una famiglia possa rappresentare un gesto di distensione dopo il duro scontro avvenuto a fine 2023.

La lite a Natale

Le precedenti festività (quelle natalizie), Spinalbese e la Rodriguez le avevano trascorse lanciandosi accuse reciproche sui social in merito alla gestione di loro figlia e sulle mancanze dell'uno e dell'altra. Alla fine, erano partire addirittura querele e lettere di avvocati, e la rissa social era finita nel peggiore dei modi. Quattro mesi dopo, Belen e Antonino sembrano avere ritrovato l'equilibrio quanto meno per il bene di Luna Marì. I più ottimisti, però, continuano a credere che un ritorno di fiamma tra i due sia possibile.

Intanto, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha condiviso una nuova segnalazione in merito al pranzo di Pasqua: “Questione Belen: a pranzo in quel ristorante sul lago c’erano Belen, Antonino, l’amico di Antonino (che lei ha ripreso nel video riassuntivo messo come storia) e Luna. Spinalbese è andato a riprendere Belen che come abbiamo visto era stata due giorni al lago da Patrizia. Non so se tutto questo che sta accadendo da post Argentina tra loro sia solo classificabile come ‘buoni genitori’. A me sembra si stia ripetendo quello che lei faceva con Stefano quanto mettevano la scusa di Santiago”.