Laura Chiatti è una delle attrici italiane più ricercate dal panorama cinematografico.

I ruoli interpretati dall'attrice nel corso della sua carriera sono tanti, ma uno in particolare è rimasto nel cuore dei suoi fan. La sua Gin in Ho Voglia di Te con Riccardo Scamarcio è ancora oggi ricordata come miglior interpretazione.

La bella Chiatti ha sposato Marco Bocci, anche lui artista amatissimo dai telespettatori. I due hanno costruito una splendida famiglia con l'arrivo di due figli maschi.

Anche nella sfera delle amicizie negli anni Laura ha allacciato rapporti con tanti colleghi.

Un'amicizia intensa è quella tra la Chiatti e Michela Quattrociocche, l'attrice protagonista del film Scusa ma ti chiamo amore con Raul Bova. Più volte le due donne sono apparse insieme. Giornate in famiglia o agli aperitivi e cenette relax. Con le due attrici anche un noto influencer Angelo Rifino (foto sotto).

Angelo, Laura e Michela erano come un trio. Tanti i momenti condivisi tra lavoro e vite personali. Erano, sì perché sembra che l’amicizia è terminata da un anno. In particolare però tra Laura e Angelo il rapporto si è interrotto. Da alcune storie Instagram, l'influencer ha risposto ad una domanda fatta dai fan: "Con Laura a maggio facciamo un anno che non ci sentiamo". Probabilmente tra i due c'è tensione. Non è chiaro se questa distanza sia dovuta ad un momento passeggero, agli impegni o a qualche litigio nato e mai chiarito. Questo avrebbe portato alla chiusura di una lunga amicizia.

Oltre a questa dichiarazione social di Angelo, non è arrivata alcuna replica da parte di Laura Chiatti e tanto meno qualche informazione in più di Michela Quattrociocche, che a quanto pare abbia ancora rapporti sia con Angelo Rifino che la stessa collega Laura Chiatti. Dunque non resta che capire cosa sia successo tra Angelo e Laura.