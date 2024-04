Ieri, lunedì primo aprile, si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni:

“Caos nella registrazione di oggi: Mario se ne va lasciando lo studio super arrabbiato, poi è rientrato, ha chiesto due sedie al centro dello studio e si è dichiarato innamorato di Ida.

Ida ha portato in esterna solamente Pierpaolo e hanno fatto una video chiamata con una sua amica. In studio, Mario si è arrabbiato tantissimo dicendo ‘Come faccio a corteggiare una donna così?’, tanto da lasciare lo studio infuriato. Ida balla con Pierpaolo e poi decide di uscire anche lei per andare a parlare con Mario. Lui alla fine rientra chiedendo due sedie al centro dello studio e si dichiara innamorato di Ida, dicendo proprio ‘Mi sono innamorato di te’. Tina ha attaccato Mario dicendo che non lo vede sincero. Alla fine, Ida e Mario ballano e lui non se ne va più.

Daniele ha portato in esterna sia Gaia che Valery, esterne conoscitive.

Per quanto riguarda il Trono Over, Mario continua a frequentare Milena. Sono scese due ragazze per lui ma non le ha tenute”.