La scorsa settimana, in seguito all’enorme polverone mediatico che si è sollevato dopo la rissa sfiorata tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese (e dopo le minacce del primo a Gabriele Parpiglia), Monia La Ferrera aveva lasciato pubblicamente il fratello di Greta.

“Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia”.

Parole che, però, sarebbero state smentite da una foto che ha condiviso su Instagram Deianira Marzano in cui ci sono proprio Monia e Josh. A quanto pare, infatti, i due non si sarebbero mai lasciati (o sarebbero tornati insieme ma senza comunicarlo ai fan).

Dopo la pubblicazione della foto “incriminata” da parte dell’esperta di gossip casertana, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata fortemente criticata sui social. Josh, invece, ha disattivato il suo profilo Instagram dopo la querela di Gabriele Parpiglia.