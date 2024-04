E’ la coppia più amata e seguita di Amici 23. Mida e Gaia si sono innamorati nel corso del programma, ma al momento stanno attraversando una forte crisi di coppia.

Lei ballerina e lui cantante. Inizialmente questa storia è nata a piccoli passi. Gaia è arrivata nel programma confessando di non essersi mai innamorata nella sua vita, ma grazie a Mida ha conosciuto questa bella sensazione. La coppia è sempre apparsa nei vari daytime molto felice ed innamorata nel corso di questi mesi.

Nelle ultime settimane però le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Mida ha deciso di chiudere questa relazione e Gaia è crollata. La preparazione per le prove del Serale prosegue, ma Gaia non riesce proprio ad accettare la fine della storia con Mida.

Il confronto tra Gaia e Mida e il pianto del cantante

Lei stessa ha recentemente chiesto un confronto con il ballerino. Gaia ha confessato che non riesce a dimenticarlo e ad andare avanti. Nell’ascoltare queste parole Mida è caduto in un pianto di commozione. Questa reazione ha scatenato il web con tante domande delle fan di Amici.

I due si sono riavvicinati? Il pianto di Mida è stato come una redenzione? Ebbene no. Il ragazzo, tornato poi in casetta dai suoi colleghi, ha confermato che la storia è finita e che non può andare a vanti.

Sicuramente Mida è moto legato a Gaia. I due hanno vissuto bei momenti assieme. Molti followers sono convinti che sia solo un momento. Forse Mida voleva concentrarsi solo sulle prove e ha deciso di mettere da parte questa storia d’amore.

Riusciranno Mida e Gaia a ricucire il loro rapporto o questa rappresenta una chiusura definita, e soprattutto Gaia riuscirà a mantenere la tensione del serale con il cuore infranto? Intanto la cantante ha il sostegno di milioni id followers sui social.