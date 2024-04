E’ giunta definitivamente al capolinea la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo la breve parentesi nella Casa del Grande Fratello?

Stando a quanto dichiarato dalla stessa attrice nella puntata speciale di Verissimo dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini sembrerebbe proprio di sì. Nel salotto di Silvia Toffanin, Beatrice ha ammesso di aver sbagliato ad essersi buttata nella storia con il bidello calabrese nonostante l’attrazione, aggiungendo di aver messo un punto definitivo anche lontano dalle telecamere.

Il giorno della registrazione, la Luzzi aveva smarrito la carta d’identità, motivo per cui aveva dovuto prendere il treno invece che l’aereo scegliendo poi di rinunciare alla festa di fine edizione per stare a casa con i figli. A farle compagnia durante il viaggio da Milano a Roma è stato proprio Garibaldi.

Nelle scorse ore, però, ha iniziato a circolare sui social un video con le parole di Beatrice circa il suo rapporto con Giuseppe, che ha generato ironia tra i fan. Si tratta di un breve filmato girato dopo la registrazione della puntata di Verissimo andata in onda ieri pomeriggio. L’attrice, nel salutare i suoi fan, ha detto: “Ringrazio anche Verissimo per questa meravigliosa intervista che mi ha fatto oggi. E lo ringrazio anche perché poi tornando in treno con Giuseppe siamo riusciti ad affrontare alcuni punti cardine”.

Pochi minuti prima, però, Beatrice aveva dichiarato alla Toffanin tutt’altro. Infatti, quando la conduttrice le aveva detto che avrebbe fatto entrare in studio Garibaldi, la Luzzi aveva risposto con un categorico: “No, credo di no”.