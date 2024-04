Greta Rossetti è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo in occasione della puntata speciale dedicata al Grande Fratello.

Alla domanda della conduttrice, che le ha chiesto se si fosse sentita usata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l’ex tentatrice ha risposto: “Usata no, perché ho sempre creduto nel loro amore quando stavo insieme a Mirko. Nel momento in cui stavo insieme pensavo di essere innamorata, altrimenti non mi sarei fatta un tatuaggio, non sono ipocrita. Però, con l’andare del tempo, ho capito che era più un bisogno che avevamo l’uno dell’altra, perché lui mi ha aiutata tanto. Io non stavo bene quando sono entrata a Temptation Island, perché comunque avevo una situazione familiare un po’ complicata, lui è stato quel raggio di solo in quel momento, che mi dava spensieratezza, ed io sono stata leggera in un momento magari di crisi d’amore che aveva lui. E’ stato un bisogno reciproco che avevamo l’un l’altro, e che è stato amplificato perché quando hai bisogno di una persona e una persona ti dà, pensi di essere innamorata”.

Poi, Greta parla dei sensi di colpa nei confronti di Mirko e Perla: “Ho sofferto, ma più per dei sensi di colpa che ho avuto, perché comunque credendo sempre nel loro amore, cercando di farlo capire, anche in modi sbagliati, con i social, passavo dalla parte del torto. Tutti mi dicevano che era una scusa per lasciarlo quando io in realtà credevo nel loro amore. Mi stavo mangiando dai sensi di colpa per non riuscire a far capire loro che si amavano, quindi è per quello che sono voluta entrare al Grande Fratello […] Non sono tornati insieme grazie a me, ma nel mio piccolo il grazie che mi ha detto Mirko mi ha riempito il cuore”.

Interpellata in merito al famoso tatuaggio di coppia con Mirko, Greta ha risposto: “Non lo so, in quel momento quelle parole ‘I tuoi occhi la mia cura’ avevano un significato. Non è in tatuaggio d’amore o un nome, non so se lo cancellerò, lo vedrò con il tempo”.