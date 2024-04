La settimana di Uomini e Donne si chiude con il botto, doppio colpo di scena.

Partiamo da Ida Platano, che nella puntata di venerdì ha perso le staffe con Mario Cusitore, sbottando e offendendo il corteggiatore napoletano.

Ida, inoltre, ha eliminato Daniele e, dopo la sfuriata contro Mario e Pierpaolo, ha poi chiesto un chiarimento con entrambi i corteggiatori. Mario nel vedere le esterne della Platano dice con tono irritato: "Nel giorno del mio compleanno hai rincorso un’altra persona. Mi dà fastidio la vostra chimica, non ce la faccio".

Non tarda ad arrivare la risposta della tronista: "Scappi tutte le volte, questi tira e molla mi hanno stancato". Ida in realtà lamenta il fatto di essere stufa di corteggiare e di non essere corteggiata e questo le ha fatto perdere la pazienza: "Mi fermo io", conclude la Platano, che sembra aver eliminato di nuovo Mario.

Non da meno la furia di Barbara del trono over. La tronista è finita di nuovo sotto accusa da parte di Ernesto che si dichiara stufo dei continui attacchi. Stesso discorso anche per Cristina, che non ha gradito le parole di Barbara che circolano sui sociale sul suo conto. E a proposito di Cristina, la chiacchierata rottura tra Tiziana e Angelo ha lasciato ancora strascichi. La dama ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa: "Ha detto che ero l’unica che gli piacevo e poi ha lasciato il numero a Cristina. Almeno io sono stata coerente".

Angelo replica in sua difesa: "È una bella donna, a chi non piace?". Continui battibecchi tra i vari protagonisti di Uomini e Donne. Battibecchi che Maria De De Filipi cerca di frenare quando superano il limite consentito.

Un’altra importante novità dello show di Canale 5

Dopo che Brando non ha scelto Beatriz ma Raffaella, la giovane è stata richiamata dal nuovo tronista Daniele. L’ex corteggiatrice di Brando però si dichiara non interessata a corteggiare Daniele.

A questo punto arriverà per lei la richiesta di Maria De Filippi di sedersi sulla poltrona rossa. Beatriz sarà la nuova tronista a settembre.