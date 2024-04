Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse hanno litigato ad un passo dal Serale di Amici 23. Non è un mistero che i due fossero molto amici, tanto che Giovanni era scoppiato in lacrime quando Nicholas aveva minacciato di lasciare la scuola. Eppure, al primo guanto di sfida, Tesse ha sparlato di Borgogni, che l’ha scoperto grazie alla prodizione.

“Mi auguro che tu vinca se ci tieni così tanto! Hai detto che speri di farmi fare una figura di m***a. Io non lo direi mai alle spalle di un amico. Come se non bastasse hai detto che dimostrerai che quello che io ho imparato in anni si può fare in una settimana. Io al nostro rapporto davo tanto valore tu no… che bella considerazione che hai di me”.

Poco prima di uscire da Amici, Giovanni ha rivelato di non aver ancora fatto pace con Nicholas, ma le cose pare siano cambiate. Poche ore fa, infatti, Giovanni ha pubblicato sui social un breve video che lo ritrae in camera insieme a Nicholas. Il filmato è stato subito rimosso, ma adesso è un po’ ovunque sui social. I due hanno fatto pace? E se sì, perché il video è stato cancellato?