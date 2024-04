Prima di lasciare la scuola di Amici, Nicholas Borgogni ha scritto una lettera all’ex migliore amico Giovanni Tesse il quale, poche ore dopo, ha lasciato a sua volta il talent show di Maria De Filippi. Prima di farlo, però, Giovanni ha letto ciò che il suo ex compagno di avventura gli ha scritto.

“Caro Giò, anche se ultimamente non potevo vederti, devo dire che per me sei stato un ottimo compagno e non dimenticherò mai quello che io e te abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori davanti ad un caffè a Genova, caffè che ovviamente pagherai tu”. Giovanni ha commentato: “Che dire, sono davvero contentissimo di questa sua lettera. Anche perché parlare con lui è la cosa che più volevo fare una volta uscito da qui”.

In realtà, sembra che in due abbiano già chiarito, visto che Tesse ha pubblicato (e poi rimosso) un video mentre era in una camera d’albergo insieme a Borgogni.

Le parole di Nicholas Borgogni

“Come sto? Non lo so, devo ancora capire, è un po’ strano - ha confessato Nicholas a Gaia e Martina -. Anche a me mancherete tutti tantissimo. Però tranquille, è andata bene alla fine, siamo arrivati fino a qui al serale ed è già bello. All’inizio non pensavo che sarei uscito oggi, però dopo ho cambiato idea. Quando ho visto che ho perso tutte quelle partite mi sono detto ‘cavolo è andata male’. Però vabbè ci siamo divertiti. Ma ok, la vita non è finita, ci vedremo fuori e sarà tutto bello.

Andare via con le valigie è ovvio che mi ha fatto strano ed è stato il momento più duro. Guardare la casetta e pensare ‘ok qui io non ci entrerò mai più’ ha fatto male, ma sono felice per le parole che mi sono state dette. Vedere i professionisti tutti vicino a me è stato stupendo. Io ho scritto delle cose, c’è anche una lettera per Giovanni, mi sembrava giusto dirgli delle cose”.