In arrivo nel 2025 una nuova avvincente serie tv che vedrà protagonisti gli attori dell’IPM ovvero Mare Fuori.

Tra i volti più amati in assoluto c'è quello di Giacomo Giorgio, che in tanti hanno conosciuto sul set di Mare Fuori nei panni di Ciro Ricci. Dopo il debutto in Doc - Nelle tue mani, l'attore napoletano è pronto per un nuovo ruolo da co-protagonista insieme all’attrice italiana Vittoria Puccini, l’Elisa di Rivombrosa che ha fatto innamorare milioni di telespettatori.

A comunicare la nuova fiction lo stesso Giacomo Giorgio, che con uno scatto sui social ha scatenato i fan.

Una serie che sarà ambientata nel 1848, e che grazie agli abiti di scena porterà i telespettatori nella metà dell'Ottocento.

Oltre a Giacomo Giorgio, nel cast anche Vincenzo Ferrera, il Beppe di Mare Fuori, e ancora Andrea Verticchio, che abbiamo visto nei panni di Matteo nella terza stagione, e Serena De Ferrari, che abbiamo amato nei panni di Viola. Un cast d'eccezione per la nuova serie che potrebbe arrivare nel 2025 in prima serata su Rai 1.

Oltre ai nomi citati, anche Vittoria Puccini e Andrea Bosca.

Ciò che ha entusiasmato i fan è la presenza di Carmine Recano che proprio in Mare Fuori veste i panni del comandante. Anche Carmine dunque sarà presente nella nuova serie Rai “Belcanto”, che racconta la storia di tre donne dell'Ottocento che abbandonano la povertà per affrontare il successo del canto lirico. Tre donne che affronteranno amori travagliati.

Stando a ciò che si legge sul web, Carmine Recano sarà il partner maschile di Vittoria Puccini, mentre Giacomo Giorgio da medico in corsia in Doc - Nelle tue mani, sarà un allievo di canto lirico che si innamorerà di una giovane donna.

La nuova serie comprende otto episodi da 50’, diretta da Carmine Elia (Mare Fuori - prima stagione, Noi siamo leggenda), di cui sono iniziate le riprese che dureranno circa 16 settimane e si svolgeranno tra il Lazio, la Campania e la Lombardia.