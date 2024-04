Chiara Russo e Danilo D'Agostino, i due attori che interpretano Matteo e Maria ne Il Paradiso delle Signore, hanno pubblicato uno scatto nel quale appaiono insieme sul set. Dopo il bacio che è avvenuto nella storia della famosa soap, pare che sia stato dell’altro a telecamere spente.

Veniamo al momento che i telespettatori hanno visto di recente in tv. Matteo è stato per molto tempo fuori dall'Italia, in quanto ha dovuto aiutare la mamma Silvana in una delicatissima operazione. In quel periodo di tempo, al Paradiso è successo veramente di tutto. Maria Puglisi, infatti, rivela al suo fidanzato Vito tutto quello che era successo in precedenza con Matteo. I due, infatti, si erano baciati anche più di una volta. Prima di sposare Vito, Maria ha voluto liberarsi di questo segreto.

La dichiarazione di Matteo a Maria

Vito però ha deciso di lasciare Maria. Questo ha portato dei seri problemi tra Maria e la sua famiglia. Ritorna poi Matteo e tra i due è stato inevitabile il rincontrarsi di nuovo. Subito è scattata la passione tra Maria e Matteo. Quest'ultima gli ha detto chiaramente che non riusciva a starle lontano e così le ha detto che l'amava, spiazzando ancora Maria e lasciandola tra mille dubbi e paranoie.

Tutto questo è successo ovviamente nella soap, ma qualcosa di nuovo è accaduto anche nella vita reale.

A mostrarlo sono gli stessi attori Danilo D'Agostino e Chiara Russo. Hanno pubblicato una foto nella quale sono insieme sul set, subito dopo la scena del bacio. Tra di loro c'è stato, infatti, un lunghissimo abbraccio e come ha scritto lo stesso Danilo sul social: "Post scena. Un abbraccio di sfogo e ringraziamento verso l'altro". Un momento toccante per i due attori che evidentemente ha segnato le loro vite. Questo ha fatto pensare e immaginare alle fan che tra i due attori sia nato davvero un sentimento.