A poco più di una settimana dalla conclusione della diciassettesima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati ospiti di Sophie Codegoni nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. I due ex gieffini hanno ripercorso questi mesi passati sotto l’occhio delle telecamere, prima a Temptation Island e poi nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Il nostro è un amore, un legame viscerale, quindi sia io che lei non ci siamo mai capacitati che una relazione come la nostra finisse nel modo in cui era finita, con quel falò che rivedendolo ogni volta è una scena terribile per me – ha raccontato Mirko -. Il video confronto che abbiamo fatto poi quando lei era ancora in quarantena è quel pezzo mancante del falò, poi tutto il dopo rispecchia quello che è successo. Dopo un paio di mesi ci eravamo solo sentiti telefonicamente, rivisti solo a quella famosa fashion week due minuti di sfuggita, ma parlati o confrontati per niente, sicuramente per paura di tornare indietro ad una situazione che ci era stretta. L’idea del matrimonio è un’idea che ho sempre avuto, per me Perla era ed è oggi la donna della mia vita, quindi l’ho sempre vista mano nella mano con me verso l’altare. Quindi, quello che è successo negli ultimi mesi nessuno dei due se lo aspettava, rivederlo oggi è quasi un brutto sogno”.

Perla, invece, ha rivelato che se uno dei due non si fosse avvicinato ad un single nemmeno l’altro lo avrebbe fatto: “Io penso che lì qualcosa lo fai per metterti in discussione e capire la tua situazione sentimentale, però penso che se uno dei due non fosse andato oltre, non sarebbe successo tutto quello che è accaduto, qualcuno si sarebbe dato un freno”.

Dopo Temptation Island, i due si sono poi ritrovati nella Casa del Grande Fratello, all’interno della quale hanno avuto modo di riavvicinarsi prima dell’eliminazione del ristoratore rietino. Nei mesi successivo, Mirko ha avuto modo di riflettere sul suo rapporto con Perla, e ha svelato quando ha capito che era arrivato il momento di dichiararsi: “Nel momento in cui ho avuto questa possibilità ho capito che era il momento giusto per dichiararmi o comunque per affrettare i tempi. Io mi ero promesso a me stesso per la mia riservatezza, e comunque perché la nostra storia era già da diversi mesi davanti alle telecamere, di lasciare a lei il suo percorso e risolvere le nostre cose una volta finito il GF, però mi sono reso conto che forse non avevo tempo”.