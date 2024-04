L’intervista di Matteo Salvini andata in onda nella puntata di Belve di martedì 2 aprile è stato molto chiacchierata in particolare per un fuori onda. In attesa di fare la foto con Francesca Fagnani, il ministro ha chiesto sottovoce: “Hai fatto Fedez, vero? Com’è andata con lui? Era inca**oso? Perché mi hanno detto che…”. Il rapper, che al momento si trova a Miami insieme ai figli e ai suoi genitori, ha prontamente commentato.

Con una story su Instagram, il cantante ha commentato il frame video appena andato in onda, scrivendo “Ma che ti hanno detto?”, e taggando sia Salvini che la Fagnani. La domanda è riferita alle voci che sarebbero pervenute al vicepresidente del Consiglio sull’atteggiamento rabbioso che Fedez avrebbe adottato nella sua intervista a Belve registrata la scorsa settimana.

“Gente che invoca la libertà e poi insulta, deride, offende”, è stato solo uno degli ultimi attacchi sferrato a distanza da Matteo Salvini a Fedez, con il quale da tempo ormai non corre buon sangue. “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con elastichino da prestare a Salvini contattatemi in privato”, aveva replicato il rapper per dire la sua su Luca Morisi, l’ideatore della campagna social della Lega, indagato dalla Procura per cessione di stupefacenti.

Insomma, un idillio mai sbocciato, rimarcato ancora di più dalla richiesta di informazioni a Francesca Fagnani con tanto di allusioni alla condotta discutibile di Fedez.