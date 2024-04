Beatrice Luzzi, protagonista assoluta della diciassettesima edizione del Grande Fratello, sulla questione relativa alla storia con Giuseppe Garibaldi è stata piuttosto chiara: “Ho sempre frequentato persone molto diverse da me. La curiosità l'ho sempre avuta, sono stata tanti anni con un uomo simile a Giuseppe, era un'artista e si era fatto una cultura da solo. Nonostante le differenze e incomprensioni, cattiverie, c'era una energia particolare tra noi - ha spiegato in un’intervista a Casa Chi -. Il sentimento c'è stato. All'inizio gli dissi che fuori sarebbe finita perché siamo in universi diversi, ho una vita densa di responsabilità. Avrei voluto viverla e consumarla dentro e essere liberi fuori. Potrei dargli tanto, e anche lui a me, però passeremmo guai su guai”.

I fan dell’ex coppia, però, non sembrano volersi rassegnare, e nelle ultime ore hanno raccolto una serie di indizi che confermerebbero una frequentazione in corso tra i due ex gieffini. C’è persino chi ipotizza di aver sentito la risata di Garibaldi durante l’intervista che la Luzzi ha fatto con Sophie Codegoni, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri nel corso di Casa Chi. “Lo stava palesemente guardando durante il collegamento”, ha scritto un utente, che poi ha aggiunto: “Non stava pensando a cosa rispondere, ma stava guardando qualcuno che era lui, è così palese. Anche come rideva quando le hanno chiesto perché ha chiuso? Certo che ride, oltre a non avere chiuso, ce l’aveva davanti”.

Cosa ci sia di vero, al momento, non è dato sapere. Quel che è certo è che si tratta esclusivamente di supposizione prive di qualsiasi riscontro. Anche perché in molti hanno affermato di aver visto Giuseppe in un bar del suo paese mentre Beatrice era impegnata nell’intervista. Non ci resta che attendere per scoprire se questi rumor siano fondati o meno.