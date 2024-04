Monia La Ferrera, ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello, nonché ex di Massimiliano Varrese, anche lui inquilino della Casa, una volta terminata la sua avventura nella Casa di Cinecittà ha intrapreso una relazione amorosa con Josh Rossetti, fratello dell’ex coinquilina Greta.

All’indomani delle polemiche che hanno investito il ragazzo per via della rissa sfiorata con Massimiliano al termine della finale del GF e delle minacce rivolte a Gabriele Parpiglia, Monia aveva dichiarato su Instagram di aver messo un punto allo loro storia. Tuttavia, alcuni giorni fa i due sono stati paparazzati ancora insieme, e l’ex gieffina è stata accusata di aver finto la rottura per sfuggire alle critiche.

Rispondendo alle curiosità dei follower, La Ferrera ha voluto fare chiarezza in merito alla vicenda: “Oggi penso che le persone in questa società, purtroppo con molta facilità, tristezza e cattiveria, tendano a puntare il dito e a giudicare. Soprattutto le critiche vengono da quelle donne che si ritengono tanto ‘solidali con le altre’. Vi invito a leggere i loro commenti sotto ai miei post. Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita, il pensiero, le scelte, possono none essere condivise. Ma ciò non significa che io debba fare ciò che mi viene imposto solo ‘per piacere agli altri’. Le mie esperienze di vita mi hanno fatto arrivare ad una consapevolezza tale da rendermi conto che l’unico giudizio che conta per me, è il mio”.