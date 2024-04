La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello ha scontentato più di un telespettatore, che avrebbero preferito veder trionfare Beatrice Luzzi. Non solo il pubblico, anche tra gli ex concorrenti c’è chi ha contestato la vittoria della fidanzata di Mirko Brunetti. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Fiordaliso ha ammesso di aver sempre tifato per Beatrice, aggiungendo che la dinamica relativa a Perla e Mirko la annoiava.

“Volevo che arrivasse prima Beatrice. Dico questo perché lei non si è mai risparmiata, nel bene e nel male. Lei ha dato tutto quello che poteva. Con Perla ha vinto la gioventù e la storia d’amore, anche se mi avevano stancato dall’inizio. Beatrice ha avuto tante difficoltà e alla fine ha prevalso Perla con la sua storia”.

Come ha preso Beatrice il secondo posto: la testimonianza in studio

“Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito”.