Archiviata la storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, pare che Giulia De Lellis abbia già voltato pagina e, stando a quanto rivelato da Novella 2000, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si starebbe frequentando con il fratello di Diana Del Bufalo, Giano.

Il mercante di Cash or Trash ha infatti condiviso sui social una foto in compagnia dell’ex di Andrea Damante mentre si trovavano in auto insieme. Al momento, non è ancora chiaro che tipo di rapporto ci sia tra i due, ma i più maliziosi stanno già ipotizzando un presunto flirt.

Giulia De Lellis, i motivi della rottura con Carlo Beretta

La coppia si era formata ormai 4 anni fa. All’epoca fu parecchio chiacchierata dal gossip anche perché Andrea Damante, ex storico della De Lellis, non prese affatto bene la vicenda essendo amico di Beretta. Molti pensano che la rottura sia dovuta ad una convivenza non gestibile, che ha fatto inevitabilmente emergere le incompatibilità tra i due. Altri invece sostengono che a Giulia potesse star stretto il fatto di dover mantenere in profilo basso, soprattutto rispetto al passato, per evitare di esporre eccessivamente la famiglia di lui, che a tutti i costi voleva evitare esposizioni mediatiche indesiderate. E qui veniamo all’ipotesi più credibile sulla rottura: "Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi", scrive Il Messaggero, tanto che inizialmente si parlò di un certo scontento da parte della madre per la relazione con Giulia.