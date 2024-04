Secondo le ultime indiscrezioni, il principe William e Kate Middleton pare abbiano invitato Harry e Meghan ad andare a trovarli a Londra. Una sorta di tregua dopo l’annuncio del tumore da parte della principessa del Galles? Non esattamente, almeno secondo Antonio Caprarica. Il giornalista esperto della royal family ieri è stato ospite a Pomeriggio 5, e ha rivelato che Meghan Markle non sarebbe intenzionata a tornare in Inghilterra.

Caprarica: "Non mi sembra che Harry voglia incontrare Kate"

“Se Harry farà pace con Kate? Se lui volesse incontrare Kate sì, cosa che non mi pare sia in programma adesso. Mi ha colpito anche la freddezza delle tre righe che Harry ha scritto quando è venuta fuori la notizia drammatica di Kate. Notate un dettaglio, quando ha saputo del tumore del padre si è precipitato a Londra, anche se poi l’ha visto solo per trenta minuti, saputo del tumore della cognata si è limitato ad un freddo comunicato di poche righe. Avrebbe potuto dimostrare una partecipazione diversa. Poi ci sono fonti vicine ai Sussex che dicono che lui abbia chiamato Kate e si siano sentiti in privato. La mia opinione però non cambia.

Credo infatti che Kate in questo momento abbia altro a cui pensare. Lei e suo marito hanno ben altre gatte da pelare. E poi rigiro la questione. Se avessero offeso voi, poi sareste stati pronti a perdonare in un momento così difficile della vostra vita? A che condizioni potrebbe avvenire la riappacificazione? Se Harry e Meghan adesso andassero a Londra e dicessero ‘l’amore prevale, adesso vogliamo starvi vicino in questo momento’. Nulla di tutto ciò arriva invece dall’America. Anzi, le fonti vicine ai reali dicono che i Galles avrebbero invitato i Sussex ad andare a Londra con i loro bambini, trovando però una ferma opposizione di Meghan. L’ostacolo molto grande su questa riconciliazione si chiama Meghan Markle”.