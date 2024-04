Ci sarebbe in corso una crisi nel matrimonio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta. In queste ore sono infatti diverse le segnalazioni sul web che parlano di un momento di difficoltà che starebbe vivendo la coppia.

La ballerina originaria di Torre Annunziata è sposata dal 2019 con Niccolò, figlio del manager delle star Lucio Presta (sposato con Paola Perego). La coppia ha dato alla luce Luce Althea nell’ottobre 2021. Tuttavia, alcune voci diffusi sul web nelle ultime ore parlano di una presunta crisi tra i due. Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di un utente che le ha scritto: “Un’altra coppia forse scoppiata tra Lorella Boccia e il marito. Tutti non lo vediamo più nelle storie e nelle foto di Pasqua. E lei vedo nelle sue storie che non è nella villa dove stava. Tu sai qualcosa?”. L’esperta di gossip ha quindi risposto: “In molti lo stanno scrivendo anche sotto ai suoi post. Onestamente non saprei”.

Lorella Boccia è stata un’allieva di Amici, a cui ha partecipato nel 2012 classificandosi al settimo posto. Nonostante ciò, l’esperienza nel talent di Maria De Filippi come ballerina le aprì le porte nel mondo dello spettacolo. Due anni dopo, infatti, ha esordito come conduttrice a Colorado, e nel 2016 è tornata ad Amici in qualità di professionista. Poi, nel 2022 ha condotto Made in Sud con Clementino.