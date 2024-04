Sonia Bruganelli e Dario Maltese sono i nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi. La nuova edizione del celebrity survivor, per la prima volta condotto da Vladimir Luxuria, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 8 aprile. Nuova anche l’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno.

Se l’ex moglie di Paolo Bonolis già la conosciamo per averla vista in azione per ben due edizioni del Grande Fratello Vip (la prima al fianco di Adriana Volpe e la seconda al fianco di Orietta Berti), Dario Maltese, invece, rappresenterà la “quota giornalista del TG5” che tanto piace a Pier Silvio Berlusconi (già sperimentato con Cesara Buonamici al Grande Fratello).

Le parole di Dario Maltese e Sonia Bruganelli al settimanale Chi

“Sarò me stesso e sarò diretto. Vado con curiosità e con la voglia di divertirmi. Farò domande, dirò quello che penso e cercherò di dare il mio contributo per fare emergere le storie dei protagonisti. Che consigli darei ai naufraghi? Il mio consiglio è giocare questa partita con impegno, non mollare quando ci saranno momenti difficili, sapendo che è soltanto una parentesi, ma che certamente può essere arricchimento. Un modo per mettersi alla prova e per scoprire lati del proprio carattere che non si pensava di avere”.

Su Sonia Bruganelli ha poi aggiunto: “Sonia conosce bene i meccanismi del reality, con lei, Vladimir ed Elenoire, siamo una squadra, si è creata una bella atmosfera”. Lei ha invece dichiarato: “Che tipo di opinionista sarò? Dipenderà dalla personalità dei concorrenti, dai comportamenti e dalle dinamiche. Nelle mie precedenti esperienze sono stata in alcuni casi divisiva, a volte severa, a volte più morbida”.