Tra i numerosi flirt che in questi anni sono stati attribuiti a Stefano De Martino, c’è anche quello con la conduttrice Bianca Guaccero. Alcuni anni fa, infatti, lo showman originario di Torre Annunziata e la presentatrice Rai si erano incontrati e stuzzicati a vicenda durante il programma da lei condotto, Detto Fatto, e subito dopo l’ex allievo di Amici aveva iniziato a seguirla sui social.

Una mossa che aveva lasciato subito ipotizzare ad un possibile flirt tra i due. Da quel momento, però, della presunta vicinanza tra De Martino e la Guaccero non si è saputo più nulla, almeno fino ad ora. Sabato 6 aprile, infatti, Bianca sarà ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, e tra i tanti argomenti toccati nel corso dell’intervista c’è anche il flirt con Stefano.

La conduttrice ha voluto chiarire il suo rapporto con il collega, spiegando di essere rimasta in contatto con lui nel corso di questi anni, ma di non aver mai avuto nessuna frequentazione: “Io e Stefano siamo amico, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”.

Poi, la Guaccero ha parlato della fine del matrimonio con il regista Dario Acocella, e ha rivelato che attualmente è single: “Eravamo molto diversi. Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati. Dopo la fine del mio matrimonio con Dario ho avuto alcune storie, ma oggi sono single”.