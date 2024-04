La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nata a Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele. Nelle ultime ore, l’ex tronista ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan circa la relazione intrapresa con la giovane ex corteggiatrice partenopea.

“Qui bisognerebbe aprire una lunga parentesi, ma sintetizzo. Mi rifaccio alla citazione del libro che menzionai poco tempo fa a centro studio: ‘La felicità perpetua non esiste, bensì esistono attimi di altissimo splendore e quando si è felici bisogna farci caso’. Io credo davvero molto a questa citazione perché se ci fate caso è così. Non si può essere felici h24, ma quando accade un evento, una situazione, un gesto da parte di qualcuno dobbiamo farci caso e renderci conto di come si fa sentire e probabilmente capire che in quel momento quella cosa ci ha reso felici. (Questo è un mio personale pensiero non necessariamente la dovete pensare come me).

Inoltre, io sono una persona super positiva in tutto, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno anche quando magari non lo è. Però per rispondere sì, sono estremamente felice di tutto ciò che la vita mi sta offrendo. Sono grato di tutto. Credo sia importante alzarsi ogni giorno con il sorriso e ritenersi fortunati per quello che abbiamo. Perché la bellezza c’è sempre, anche nei momenti più bui”.

Poi, Brando ha parlato della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi: “Inizialmente l'avevo presa sottogamba come esperienza. Alla fine, invece, si è rivelata un'esperienza altamente significativa per me che mi ha cresciuto tanto come persona. Non ero abituato a esternare i miei sentimenti e le mie sensazioni apertamente, tendevo a tenermi sempre tutto dentro senza esternare mai nulla. Invece fa bene parlare e aprirsi. Per questo ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, sono stati fondamentali per me”.