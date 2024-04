Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati tra i protagonisti assoluti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. I due, dopo essersi lasciati a Temptation Island, si sono riavvicinati all’interno della Casa di Cinecittà. Un riavvicinamento, però, non privo di ostacoli, visto che dopo poche settimane il ristoratore rietino e la giovane campana hanno dovuto fare i conti con l’ingresso di Greta Rossetti, che ha messo a dura prova il loro rapporto e causando di fatto l’eliminazione di Mirko.

Dopo la sua uscita, però, Brunetti ha avuto la possibilità di confrontarsi in diverse occasioni con la Vatiero fino a rientrare nella Casa come ospite per alcuni giorni per dichiararsi alla sua ex fidanzato, come da lui stesso raccontato in un’intervista a Casa Chi.

I due hanno così deciso di riprovarci, e ora che il reality show è finito, la coppia si è ritrovata. Ieri, Mirko e Perla si sono riuniti e hanno deciso di fare una diretta su Instagram per rispondere alle curiosità dei fan. Nello specifico, l’ex gieffina ha risposto ad una delle domande più gettonate, ovvero se Brunetti rimuoverà il tatuaggio fatto con Greta Rossetti dopo Temptation Island. Perla ha risposto senza esitazioni: “Mirko toglierà il tatuaggio? Si, raga, a momenti lo toglierà”.

Brunetti ha poi svelato che sarebbe dovuto passare un aereo sopra la Casa inviato direttamente da lui alla Vatiero con la scritta “Come nelle favole”, ma non c’è stato il tempo: “Sono passati 23 aerei dei Perletti e vi spoilero che in teoria doveva passarne un 24esimo tutto mio”.