Clamorosa indiscrezione emersa dalle anticipazioni della registrazione della terza puntata del Serale di Amici 23. Non solo il ballottaggio per l’eliminazione e i nuovi ospiti, ma anche una presunta lite tra due professori e tra una professoressa e un giurato. Pare, infatti, che a causa di un guanto di sfida lanciato a Mida, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini abbiano discusso in maniera piuttosto accesa. Stando a quanto si legge su Superguidatv, ci sarebbe stata una litigata anche tra la Pettinelli e Cristiano Malgioglio, e Giuseppe Giofrè sarebbe intervenuto per rasserenare gli animi in quel momento incandescenti.

“Guanto Martina vs Mida sul bel canto sulle note de La donna cannone: viene annullato perché ritenuto non equo. Si scatena una immensa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli litiga anche con Cristiano Malgioglio e Giofré deve dividerli”.

Guanto di sfida: la lettera di Anna Pettinelli a Mida

“Ciao Mida. In maniera insensata tu e la tua insegnante continuate a rifiutare i guanti in cui ti si chiede solo di cantare. Ma è evidente che tu non vuoi metterti in gioco, vuoi cantare solo quello che decidi tu e con espedienti tecnici che ti mettano al sicuro da ogni rischio di fare figuracce. Vedo ballerini cimentarsi su terreni molto lontani dalle loro caratteristiche eppure nessuno di loro frigna. Ballano e si impegnano, tu no, sei una lagna continua.

Non vuoi cantare a cappella? Troppo difficile, mi rendo conto, per un insicuro cronico. Ti senti non al sicuro senza musica? Bene, ti do uno strumento, il pianoforte che ti accompagna, ma solo lui e nessun aiutino. Se anche questo guanto non ti andrà bene, passerai alla storia di questo programma come quello che non accettava i guanti perché se la faceva sotto e che non sapeva cantare cose diverse dal suo mondo. Canta anche sbagliando, anche se pensi di perdere il punto buttati, ma almeno dimostra un po’ di coraggio”.