Ieri, giovedì 4 aprile, c’è stata la registrazione della nuova puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda su Canale 5 sabato sera. Dopo le eliminazioni di Kumo, Ayle, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, questa volta c’è stato un solo eliminato.

Dalle anticipazioni fornite da Superguidatv e Amici News è emerso che al ballottaggio finale sono andate Sofia e Lucia, e una tra di loro abbandonerà definitivamente il talent di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda, invece, il guanto di sfida dei prof, c’è stato un pareggio tra le tre squadre. Dopo Ermal Meta, gli ospiti di questa puntata sono stati: la comica Barbara Foria e Tananai, che canterà l’ultimo singolo dal titolo Veleno.

Anticipazioni terza puntata del Serale di Amici 23

“Cosa è accaduto nella prima manche? Scendono in campo Pettinelli con Todaro vs Cuccarini ed Emanuel Lo.

Guanto Martina vs Mida: viene annullato

Guanto Lil Jolie vs Sarah: vince Lil Jolie

Martina vs Mida: vince Martina

Vince la squadra: Pettinelli-Todaro. Finiscono al ballottaggio: Mida, Lucia e Sofia. Mida è il primo ad essere salvato.

Cosa è poi accaduto durante la seconda manche? Holden contro Lil Jolie. Vince Holden.

Tim: vince Holden. La sua esibizione con Fai rumore della scorsa settimana è stata la più emozionante

Ballottaggio finale per l’eliminazione

In questa puntata vi sarà un solo eliminato. Al ballottaggio sono finite Sofia e Lucia. Una delle due ballerine dovrà dunque abbandonare la scuola. Chi sarà? Lo scopriremo sabato”.