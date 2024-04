Archiviata la storia con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis è finita nuovamente nel gossip per via di alcuni rumor circa un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante, soprattutto dopo che i due sono stati visti insieme allo stesso evento.

Molti fan dell’ex coppia ritengono che tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne sia tornato il sereno, e potrebbero avere ragione. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, infatti, Gabriele Parpiglia, durante il programma radiofonico Password in onda su Rtl, ha rivelato che la De Lellis e Damante si sarebbero scambiati dei messaggi. E proprio questi messaggi sarebbero la ragione della rottura tra il dj ed Elisa Visari, la quale adesso pare stia frequentando Simone Susinna.

"Scambio di messaggi tra Giulia e Andrea"

“Vi spiego quello che è successo. In uno dei locali che frequenta Giulia, ovvero il Volt, si è presentato Andrea Damante, che è andato lì per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari. Quando è arrivato però ha trovato la ex con Simone Susinna. Ma perché è finita la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Tra l’altro loro convivevano e stavano insieme da circa quattro anni. Da quello che mi risulta è finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex storica Giulia De Lellis, che invece fino a poco tempo fa stava con Carlo Beretta. Elisa ha preferito sloggiare e sulla sua strada è arrivato Simone Susinna”.