Ieri, giovedì 4 aprile, è stato registrato a Milano un nuovo ciclo di interviste di Verissimo (che andranno in onda nelle puntate di sabato 6 e domenica 7 aprile). Nel salotto di Silvia Toffanin sono stati ospiti Beatrice Luzzi, Simona Izzo, Enrico Papi (pronto a debuttare con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione) e gli opinionisti de L’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Come rivelato dal profilo X (ex Twitter), @PratiLovers, Beatrice Luzzi si è presentata in studio con una “giacca blu con sotto una camicia verde e stivaletti con il tacco nero”.

L’intervista è durata circa 25 minuti ed è stata una parte in solitaria e una parte con i figli Elia e Valentino. “Non si è parlato di alcuna ship, è stato solo menzionato Giuseppe Garibaldi in modo indiretto da Silvia come ‘storia d’amore avuta nella casa’ e ha chiesto se il punto fosse confermato. Beatrice ha risposto di sì e basta, il blocco è durato venti secondi”.

Beatrice Luzzi: "Grande Fratello? Ecco di cosa mi sono pentita"

“Io sono cruda, il che non significa essere irrispettosa. Cruda significa essere reale e dire le cose come stanno. Magari sono cose che lì per lì fanno male, ma fanno crescere. Io sono così anche con i miei figli e molti coinquilini me lo hanno riconosciuto”. […] Pentita? Di alcune parole dette ad Angelica, le ho chiesto scusa. E di alcune cose che ho preso troppo sul personale, specialmente all’inizio. Ma avevo speranza in loro. Alla fine ho perso la speranza in loro e l’ho vissuta meglio. Ho iniziato a distaccarmi da loro, ho capito che lì non avrei costruito rapporti veri”.

E su Giuseppe Garibaldi: “Giuseppe Garibaldi? Vengo spesso attratta da persone diverse da me, mi è piaciuto perché non mi ha mai fatto capire nulla, quindi sono sempre rimasta incuriosita”.